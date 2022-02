Leia Também Covid-19: DGS atualiza norma que termina com isolamento dos contactos de alto risco

Portugal regista mais 11.636 casos de covid-19 e 19 mortes nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou 3.637 casos, seguida pelo Centro, com 2.574 casos, e pela região Norte, com 2.490 casos.Do total de 19 mortes, seis óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com cinco óbitos.Há menos 86 pessoas internadas, reduzindo este indicador para 1.560. Já o número de internados em unidades de cuidados intensivos aumentou para 106, mais cinco face ao anterior boletim.Já no que diz respeito aos recuperados, há mais 9.591 pessoas recuperadas da covid-19.O número de casos ativos, que apresentava decréscimos há três dias, registou mais 2.026 casos ativos.(notícia atualizada às 15:53)