Portugal regista mais 12.234 casos de covid-19 e 30 mortes nas últimas 24 horas, indica o boletim da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira.Do total de mais de 12 mil casos, 4.293 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguidos pelos 2.812 casos da região Centro do país.Este relatório dá conta de 30 óbitos, sendo que 11 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguidos pela região Norte, com oito casos.No que toca a hospitalizações, há menos 100 pessoas internadas, reduzindo este indicador para 1.300 internamentos. O número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) manteve-se nos 90.Há mais 11.726 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.(notícia atualizada às 14:32)