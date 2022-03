Há mais 8.833 casos e 25 mortes de covid-19 em Portugal

Esta quarta-feira registaram-se em Portugal mais 8.833 casos de covid-19 e 25 óbitos em pessoas infetadas com o vírus, segundo os dados revelados hoje, 2 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



Lisboa e Vale do Tejo concentra 3.452 casos de covid-19, seguida pela região Centro, com 1.663 casos. Do total dos 25 óbitos, tanto na região Norte como no Centro foram registados nove óbitos, mais três em Lisboa e Vale do Tejo e outros três no Açores

Há menos 42 internamentos do que na terça-feira, para um total atual de 1400, e menos seis pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram agora 90 pessoas.



O boletim diário indica que, desde o início da pandemia, já foram detetadas 3.282.457 infeções por covid-19 e 21.111 mortes.