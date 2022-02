Leia Também Teletrabalho deixa de ser recomendado pelo Governo

Portugal regista mais 16.488 casos de covid-19 e 42 mortes nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Do total de infeções detetadas nas últimas 24 horas, 5.725 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguidas pelos 4.390 casos da região Norte.Este é o terceiro dia consecutivo de decréscimo no número de óbitos diário. Do total de 42 mortes, 18 foram registadas no Norte do país, seguidas pelos 10 óbitos de Lisboa e Vale do Tejo.No que toca aos internamentos, este é o terceiro dia de decréscimo neste indicador: há menos 119 pessoas internadas, reduzindo o número para 2.022. Também os internamentos em unidades de cuidados intensivos está a recuar, passando para 132, menos 10 face ao boletim anterior.O número de casos ativos subiu (1.686), enquanto o número de recuperados aumentou em 14.760.Estes números são conhecidos num dia em que o governo anunciou o alívio das medidas ligadas à covid-19, pondo fim à recomendação do teletrabalho e também aos limites de lotação no comércio. Foi ainda anunciado o fim da obrigatoriedade de confinamento para os contactos de risco.(notícia em atualização)