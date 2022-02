Portugal passa a situação de alerta. Todas as medidas poderão ser levantadas dentro de cinco semanas

Portugal continental vai passar "nos próximos dias" a situação de alerta, que se manterá até às 23:59 do dia 7 de março, de acordo com a resolução que o Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros. As medidas restritivas que ainda vão vigorar poderão ser totalmente eliminadas dentro de cinco semanas."O Conselho de Ministros aprovou a resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23h59 de 7 de março de 2022 – deixando de vigorar a situação de calamidade – e o decreto-lei que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença covid-19", refere o comunicado do Executivo. Estas novas medidas, que constam do decreto-lei, devem entrar em vigor nos próximos dias, estando dependente de promulgação do Presidente da República.