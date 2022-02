Portugal regista mais 18.135 casos de covid-19 e 55 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira.Esta segunda-feira, foram contabilizados mais 8.463 casos de covid-19, um mínimo de infeções desde finais de dezembro, e 35 mortes.Dos 18.135 novos casos, 5.592 forma contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com 5.247 casos.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 19 mortos, seguida pela região Norte, com 17 óbitos.No que toca aos internamentos, há reduções em ambos os indicadores. Há 2.270 pessoas internadas devido à covid-19, menos 94 nas últimas 24 horas. Há menos uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos, que baixa para 147.Segundo estes novos dados, este é o quarto dia consecutivo de diminuição do número de casos ativos. No boletim desta terça-feira há menos 12.032 casos ativos.Há mais 30.112 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.(notícia atualizada às 14:30)