Portugal regista mais 3.205 casos de covid e 8 mortes nas últimas 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal registou mais 3.205 de casos de covid-19 e 8 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, revela o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).De acordo com esta informação, há mais 14 pessoas internadas, elevando para 706 este número. Há 100 pessoas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos três do que no dia anterior.

Por sua vez, a taxa de incidência em todo o território nacional passou de 251,1 para 279,8 casos por 100 mil habitantes.





Em território continental, a mesma taxa disparou de 251,3 casos para 280,2 casos por 100 mil habitantes.





O Índice de Transmissibilidade (Rt) fixou-se em 1,20 no continente e 1,19 em todo o país.

Portugal entra em "Estado de Calamidade"





Na próxima quarta-feira, o país regressa, por decreto do Executivo de António Costa, ao Estado de Calamidade. A máscara volta a vigorar em espaços fechados, salvo as exceções definidas pela Direção-geral da Saúde.





Leia Também Novas medidas contra a pandemia entram em vigor no dia 1 de dezembro

O certificado digital Covid-19 passa a ser obrigatório à entrada de restaurantes, ginásios e eventos com lugares marcados.





O acesso a discotecas, lares, establecimentos de saúde e grandes eventos passa a ser condicionado à apresentação de teste negativo.





"Aquilo que é essencial evitarmos é que janeiro do próximo ano tenha qualquer coisa a ver com o terrivel janeiro que vivemos este ano de 2021", alertou António Costa.