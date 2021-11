Novas medidas contra a pandemia entram em vigor no dia 1 de dezembro

Máscaras obrigatórias em locais fechados

Férias prolongadas até 10 de janeiro

As máscaras vão voltar a ser obrigatórias em qualquer recinto fechado, independentemente da sua dimensão, anunciou António Costa. A única exceção serão os casos em que a Direção-Geral da Saúde diga expressamente que não é necessário. Quanto aos espaços exteriores, o PS vai apresentar no Parlamento uma proposta para que as máscaras voltem a ser obrigatórias na rua.Ao contrário do que estava previsto, a seguir às férias de Natal os alunos não regressarão às aulas a 3 de janeiro: o calendário escolar vai ser alterado e o regresso acontecerá apenas no dia 10. Estes cinco dias a menos de aulas serão compensados com menos dois dias nas férias de Carnaval e menos três dias na interrupção da Páscoa. A medida aplicar-se-á ao público e ao privado e a todos os níveis de ensino, bem como centros de atividades de tempos livres.

teletrabalho obrigatório em janeiro

multas de 20 mil euros por passageiro

reforço da vacinação nos próximos dias

Certificado para restaurantes e ginásios

bares e discotecas fecham uma semana

Será apenas por uma semana, mas o trabalho à distância volta a ser obrigatório no início de janeiro entre os dias 2 e 9. O primeiro-ministro chamou-lhe “período de contenção” em que o objetivo é evitar os potenciais contágios do período de festas, para evitar um janeiro “tão trágico” como o deste ano, afirmou o primeiro-ministro.As companhias que transportem passageiros sem teste à covid-19 arriscam uma multa de 20 mil euros por passageiro e podem mesmo perder a licença de voo para território nacional. O controlo de passageiros à chegada vai ser mais apertado com a contratação de empresas privadas de segurança que vão verificar se todas as pessoas têm teste. Serão criadas áreas reservadas e as despesas de alojamento e alimentação destes passageiros são asseguradas pelas companhias.A vacinação contra a covid-19 vai ser reforçada tendo em conta a aproximação do inverno e a época dos convívios festivos. Neste grupo constam adultos com mais de 65 anos e segunda dose há cinco meses, prescrição médica, quem esteve infetado e recuperou há mais de 150 dias e quem tem mais de 50 anos e tomou a vacina da Janssen há mais de cinco meses.A apresentação do certificado digital de vacinação vai voltar a ser obrigatória para quem quiser aceder a restaurantes, hotéis, bem como frequentar eventos com lugares marcados ou ginásios. E, ao contrário do passado, pode passar a ser exigido “em todas as circunstâncias” e não apenas ao fim de semana, por exemplo.A entrada em bares e discotecas vai estar condicionada a um teste negativo à covid-19, incluindo para quem estiver vacinado. A medida tem lugar antes de este tipo de espaços fechar portas, o que vai acontecer, entre 2 e 9 de janeiro, a chamada “semana de contenção de contactos”.