17h36

Bolsas europeias perdem 495 mil milhões com os receios da nova variante

As praças europeias afundaram esta sexta-feira, num dia em que todas as atenções estiveram voltadas para a nova variante da covid-19 detetada na África do Sul. Os receios de novas restrições para conter esta variante, que aparentemente é mais resiste às vacinas, pesaram no sentimento dos investidores.



O índice de referência europeu Stoxx 600 perdeu 3,72%, naquela que foi a sua maior queda desde 11 de junho de 2020. Feitas as contas, as bolsas europeias eliminaram num dia quase 495 mil milhões de euros.



Todos os setores fecharam no vermelho no Velho Continente, com especial destaque as quedas registadas no setor das viagens (8,79%), na banca (6,88%), petróleo & gás (5,81%) e no setor automóvel (5,85%). As menores quedas neste dia a vermelho foram registadas pelo setor das "utilities", que desvalorizou 2,59%.



A Carnival Cruises liderou as quedas no Stoxx 600, afundando 16,04% em Londres, devido aos receios da nova variante na área do turismo e lazer. A Wizz Air foi a segunda companhia a descer mais no Stoxx 600 (15,23%), seguida pela dona da companhia aérea British Airways, a IAG (14,85%). A queda no setor da aviação foi notória, com a Lufthansa a afundar 12,8%.



As empresas ligadas a atividades mais caseiras, como a Delivery Hero, virada para as entregas de refeições, ou a HelloFresh valorizaram. A primeira avançou 2,86% e a segunda valorizou 5,07%. A alemã Zalando, dedicada à moda online, registou ganhos de 5,5%.



O índice espanhol IBEX registou a maior queda entre as principais praças europeias, recuando 4,96%%. O alemão DAX caiu 4,15%, o francês CAC 40 depreciou 4,75%, o FTSE cedeu 3,64%, a bolsa de Amesterdão recuou 3,21% e em Itália o tombo foi de 4,6%. Lisboa acompanhou, assim, o movimento de queda do resto da Europa, ao cair 2,43%.