Portugal regista mais 4.670 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas

Portugal arranca dezembro com um boletim acima dos 4 mil novos casos de infeção. O país contabiliza mais 4.670 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde, divulgado esta quarta-feira. É preciso recuar a 6 de fevereiro para encontrar um número semelhante de infeções.Na distribuição de casos pelo país, a região Norte lidera, concentrando 1.438 casos de infeção, seguida por Lisboa e Vale do Tejo (1.401 casos). O Alentejo e o Algarve são as regiões de Portugal continental com menor número de casos nas últimas 24 horas, 171 e 295, respetivamente. Já nas regiões autónomas, os Açores registaram 43 casos de infeção e a Madeira 91.Das 17 mortes que constam neste boletim, a região Centro registou seis óbitos e a Lisboa e Vale do Tejo quatro. Na Madeira, morreram três pessoas com um quadro clínico ligado à covid-19, o terceiro número mais elevado neste boletim.Há mais oito pessoas internadas, elevando o número de pessoas internadas nos hospitais portugueses para 841. Não houve registo de entradas nas unidades de cuidados intensivos nas últimas horas, mantendo este número nos 116 internamentos.Há mais 2.446 pessoas recuperadas da covid-19, informa este boletim.A incidência voltou a subir, enquanto o índice de transmissibilidade desceu. De acordo com os dados atualizados neste boletim, a incidência a nível nacional é agora de 349,8 casos por cem mil habitantes, contra os 325,9 do boletim anterior. No continente, a incidência sobe de 327,5 casos para 351,4.Já o R(t) repete a fórmula do boletim de segunda-feira e recua novamente. O índice de transmissibilidade é agora de 1,15 a nível nacional, contra os 1,17 da anterior atualização. No continente o R(t) passou a ser de 1,16, contra os anteriores 1,18(notícia atualizada)