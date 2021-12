Portugal soma 2.898 casos de covid-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas. Internamentos já superam os 900

Leia Também Portugal realizou 117 mil testes na terça-feira, novo máximo em 24 horas

Portugal regista mais 2.898 casos de covid-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Há mais 75 pessoas internadas nos hospitais portugueses, elevando para 916 o total de hospitalizações, destas, 128 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 12 do que na véspera.Esta quarta-feira, Portugal ultrapassou a fasquia dos 4 mil casos , com o boletim a apresentar 4.670 casos, o número mais elevado de infeções desde 6 de fevereiro.Lisboa e Vale do Tejo registou 937 novas infeções, seguida pelo Norte, com 914, e pelo Centro, com 599.Nos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve reportaram quatro mortes cada, enquanto no Norte ocorreram três falecimentos. No Alentejo e na Madeira registaram um óbito cada.(notícia atualizada)