Graças Freitas diz que DGS avançará com reforço de vacina "a mais idades e grupos sociais" caso seja necessário

Em entrevista ao Diário de Notícias (DN), Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, faz um balanço sobre o combate à pandemia em Portugal. Esta responsável destaca que a covid-19 é ainda um "vírus muito novo" e que ainda deixa questões en aberto, sublinhando a necessidade de manter as medidas de proteção individual.

Num momento em que está a ser administrada a terceira dose da vacina contra a covid-19 a um grupo restrito de pessoas, os imunodeprimidos, Graças Freitas reforça que "ainda é prematuro" pensar num cenário em que tanto jovens como adultos precisem de um reforço vacinal. "Não sabemos se vamos ter de fazer reforços a toda a população, se vão ser reforços anuais, quinquenais, de dez em dez anos. A ciência ainda não nos indicou isso".

Ainda assim, caso "daqui a uns tempos a ciência" indique que é necessário "fazer reforços a outras idades e a outros grupos sociais", a DGS assim o fará. "Se a ciência nos indicar que sim, teremos de levar o reforço, se não for necessário não levaremos, mas é precoce dar uma resposta".

Já sobre o tema da vacinação nas crianças, Graça Freitas garante "que não há nenhum tabu em relação à vacinação" dos mais novos, tem "é de ter a evidência científica de que a relação benefício-risco é positiva". "Se a vacinação for aconselhada e aprovada, não há tabu em vaciná-las."

Com o tempo mais frio a aproximar-se, Graça Freitas afirma que a principal preocupação da DGS no outono-inverno passa pela contenção "da doença grave, mais do que não ter infeção".