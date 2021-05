Portugal sem mortes e com mais 180 casos de covid. Incidência e R(t) descem

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal maispela covid-19, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 3 de maio, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

associado com a doença, o que sucede pela terceira vez nos últimos oito dias.

Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência desceu, sendo agora de 64,4 por 100 mil habitantes em 14 dias (62,0 casos considerando apenas Portugal Continental). Na sexta-feira os valores eram de 66,9 e 64,3, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás.





Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 403, o valor mais baixo desde 5 de abril.





Desde o início da pandemia faleceram, 2 de maio, registou 12 mortes por covid, sendoApenas na semana de 1 a 7 de agosto, com 11 óbitos, foi registado um menor número de vítimas mortais.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 60,6 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, supera metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.