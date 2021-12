Leia Também Metade dos portugueses abdica do Natal em família devido à covid-19

Em Portugal existem atualmente 1.135.358 de pessoas recuperadas da infeção pela covid-19, sendo que nas últimas 24 horas mais 2.023 entraram neste grupo. O número de casos ativos situa-se agora nos 73.700, mais 711 que no dia anterior.

Portugal soma 2.752 casos de covid-19 e 18 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, dia 20 de dezembro.A informação diária divulgada pelas autoridades de saúde mostra que o número de internamentos voltou a crescer. São agora 943 os pacientes em unidades hospitalares, mais 12 do que no dia anterior. Já os internamentos em unidades de cuidados intensivos também registou um aumento: mais sete em 24 horas para um total de 52.Por regiões, o maior número de casos registou-se na Grande Lisboa (1.083), seguido do Norte (873) e Centro (370). Quanto aos óbitos, foram seis em Lisboa, cinco no Norte, quatro no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve.Este domingo, o boletim da DGS contabilizou 25 mortes, o número diário mais elevado desde dia 9 de março.(notícia atualizada)