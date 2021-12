Portugal regista mais 5.754 casos de covid-19 e 16 mortes nas últimas 24 horas. Recuperados em máximos de dez meses

Leia Também Governo britânico mobiliza mil milhões de libras para empresas afetadas pela ómicron

Portugal contabiliza mais 5.754 casos de covid-19 e 16 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 2.727 novos casos de infeção, seguida pela região do Norte, com 1.433 casos. Os Açores e o Alentejo são as regiões do país com menor número de novos casos (49 e 138, respetivamente).Lisboa e Vale do Tejo registou oito óbitos em 24 horas, seguida pelo Algarve, com três mortes.No que toca aos internamentos, há 904 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 39 face aos dados do boletim anterior. Há 153 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais uma nas últimas 24 horas.O boletim dá conta de 6.551 recuperados da covid-19, um máximo de dez meses. É preciso recuar até fevereiro de 2021 para encontrar um número semelhante.Esta segunda-feira, o boletim da DGS avançou mais 2.752 casos de covid-19 e 18 mortes.(notícia atualizada)