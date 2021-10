Portugal soma 829 casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas

O boletim desta terça-feira dá conta de mais 829 casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, de acordo com a informação divulgada pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou 283 casos de infeção, seguida pela região Centro, com 218 casos nas últimas 24 horas.Já em relação aos três óbitos registados neste boletim, duas das mortes foram contabilizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte do país.O número de internamentos subiu nas últimas 24 horas: há agora mais 11 pessoas internadas, elevando para 301 o número total. Há mais três pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, elevando para 62 o número total.Há registo de mais 1.284 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.