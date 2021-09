Leia Também Covid-19: Infarmed manda retirar do mercado máscaras com marcação CE indevida

Portugal soma mais 1.231 casos de covid-19 e 6 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), esta terça-feira, dia 7 de setembro.A região Norte concentra o maior número de casos reportados nas últimas 24 horas (440 casos), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo (328 casos).Dos seis óbitos contabilizados no boletim desta terça-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra metade das mortes das últimas 24 horas.Já no que diz respeito aos internamentos, há registo de menos 32 pessoas internadas, reduzindo o número para 650 pessoas. Há também uma redução do número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, que passou a ser de 135, menos cinco face ao boletim de ontem.Nas últimas 24 horas foram registados mais 3.280 casos de recuperação da covid-19. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 991.215 casos de recuperação da doença.Desde que a pandemia chegou a Portugal, em março de 2020, já foram contabilizados 1.048.941 casos de infeção.(notícia atualizada)