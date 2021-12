Portugal soma um novo máximo de casos, com 28.659 infeções e 16 mortes nas últimas 24 horas

Portugal renova pelo terceiro dia consecutivo o número máximo de casos, registando mais 28.659 infeções e 16 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário revelado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).No que toca aos casos de infeção que necessitam de cuidados hospitalares, há mais 63 pessoas internadas, elevando para 1.034 este indicador - a primeira vez desde 12 de março que os internamentos estão acima dos mil. Relativamente às unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos sete pessoas internadas, contabilizando-se agora um total de 144 pacientes em UCI.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou 13.755 casos em 24 horas, batendo outro máximo de infeções, depois de ontem ter contabilizado mais de 11 mil casos. A região Norte registou 9.049 casos, seguida pela região Centro com 3.202 casos.Relativamente aos 16 óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou seis mortes, seguida pela região do Algarve, com quatro mortes, e pela região Norte, com três óbitos.Há mais 22.404 casos ativos e um total de 6.239 pessoas recuperadas da covid-19.Ontem, quarta-feira, foi registado um novo recorde de infeções em Portugal, com mais de 26 mil casos de infeção. A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de novas infeções, num dia que registou máximos de infeção em várias zonas do país.(notícia atualizada)