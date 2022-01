Portugal ultrapassa a marca dos 30 milhões de testes à covid-19

Leia Também 620 mil testes em dois dias, novos valores máximos

No dia 14 de janeiro, sexta-feira da semana passada, Portugal registou um total de 30.074.386 testes à covid-19, efetuados desde o início da pandemia, indica um comunidado do Instituto Ricardo Jorge, enviado esta manhã às redações. Destes, aproximadamente 17,7 milhões são de TAAN/PCR e perto de 12,4 milhões são de testesrápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional. Os números não incluem os autotestes.Em janeiro, até dia 14, realizaram-se perto de 3,3 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de mais de 233 mil. Destes, cerca de 1 milhão foram TAAN/PCR e mais de 2,2 milhões foram TRAg de uso profissional. Os dados prometem colocar este mês como aquele em que mais se testou.Atualmente na frente do pódio está dezembro, quando foram realizados mais de 5,4 milhões de testes, o que corresponde a uma média diária superior a 174 mil testes. O dia 30 de dezembro foi o dia da pandemia com mais testes realizados: 402.756.O aumento da testagem pode ser explicado pela época das festas e pela variante ómicron, altamente contagiosa. O comunicado do Instituto Ricardo Jorge não indica a taxa de positividade dos testes realizados, contudo, fazendo as contas ao boletim diário da DGS, é possível contabilizar, de 2 a 15 janeiros (com dados de 1 a 14 de janeiro), um total de 439.767 casos confirmados, o que indica que 13,33% dos testes realizados deram positivo."Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro de 2021," recorda o comunicado, "uma medida que abrange toda a população (quatro testes gratuitos por mês, a cada utente) e que pretende reforçar a proteção da saúde pública e o controlo da pandemia de covid-19, vigorando pelo menos até 31 de janeiro."