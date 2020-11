PSD defende testagem, identificação e isolamento de casos suspeitos em 24 horas

Numa altura em que o país se depara com um crescimento do número de infetados, o vice-coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD para a Saúde, Ricardo Baptista Leite, apresentou um conjunto de sugestões assentes em sete eixos de intervenção."É nossa convicção assente Portugal não está a fazer o suficiente", defendeu, sublinhando que as sugestões feitas pelo CEN baseiam-se na informação que é pública e "partem do pressuposto que o Governo está a fazer tudo para controlar a onda que está em crescendo".Acompanhado pelo coordenador do CEN para a Saúde, António Araújo, o social-democrata destacou, do conjunto de propostas, o eixo da emergência e o eixo da visão a longo e médio prazo."Na visão da emergência que é a resposta imediata, ultrapassada a discussão do que nós temos termos de reduzir o número de novos casos, há aqui uma necessidade de garantir, no que diz respeito à Covid-19, testagem, identificação e isolamento de todos os infetados e de todos os suspeitos, é um elemento crítico sem o qual não há controlo da pandemia", disse, defendendo uma janela de 24 horas."Falhar nisto é falhar no combate à pandemia", acrescentou.O CEN defende ainda a criação de centros de testagem em modelo `drive-through´ em todo o território nacional de modo a aumentar a capacidade de testagem diária, excluindo a exigência de uma prescrição médica para a realização do exame e o recurso a estudantes na área da Saúde e até à utilização de call centers.Considera-se ainda fundamental a mapeamento de todos os lares legais, ou ilegais, ao qual deve estar associado um plano de intervenção que garanta a qualidade dos cuidados, e a existência de protocolos de evacuação destas estruturas com circuitos bem definidos.O PSD defende ainda que do ponto de vista legal, o isolamento dos suspeitos deve ser equiparado ao isolamento dos casos positivos, garantindo o pagamento atempado dos subsídios respetivos.Ricardo Batista Leite defendeu ainda que sejam as Forças Armadas a estar no comando das operações à pandemia, "em articulação com a DGS e com a Proteção Civil".No eixo 2, os sociais-democratas instam o Governo a melhorar a comunicação das autoridades com a população, assegurando ainda que a informação é disseminada nomeadamente à comunidade científica.No eixo 4 - `Prevenir o esgotamento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde´ - , o CEN defende a criação de um programa de recuperação de consultas, cirurgias e exames complementares em atraso, esgotando a totalidade da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, em parceria formal com as instituições de todo o sistema nacional de saúde.Baptista Leite considera ser fundamental garantir uma recuperação das listas de espera para consultas, cirurgias e exames adiadas neste contexto de pandemia, utilizando o sistema de saúde como um todo, público, privado e social, para assegurar que todos os doentes não covid-19 tem acesso aos cuidados de saúde.Neste contexto, o PSD entende que deve haver um plano de identificação "acelerada" de todas as unidades de saúde de respostas de cuidados intensivos que tenham resposta ventilatórias, incluindo hospitais privados), diálise e pontos de oxigénio, defendendo que todas estas respostas devem ser libertadas, na medida do possível para receber os doentes, sem comprometer a resposta dos doentes não-covid.Ricardo Baptista Leite lembrou que, nos últimos meses, houve um aumento da morbilidade e da mortalidade no país, que é preciso travar e que é explicado também pela dificuldade no acesso aos cuidados de saúde.Os sociais-democratas defendem ainda a criação de um sistema nacional que permitia a gestão das camas na rede, que permita conhecer em tempo real a situação nas enfermarias e unidades de cuidados intensivos.Ricardo Baptista Leite destacou ainda a necessidade de libertar os médicos de família do acompanhamento telefónico dos doentes covid-19 e da urgente resolução do problema ao nível do atendimento telefónico nos centros de saúde.O PSD considera ainda que para além da vacina, Portugal deve estar na primeira linha de acompanhamento de todas as novas opções terapêuticas em fase de desenvolvimento para tratamento e eventual cura da infeção por SARS-CoV-2, posicionando o país como potencial ?hub' para a realização de ensaios clínicos de fase 2 e 3.Em Portugal, morreram 3.021 pessoas dos 187.237 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.