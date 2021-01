Santos Silva: Suspensão dos voos com Portugal é decisão "absurda" do Reino Unido

Leia Também Reino Unido proíbe entrada de passageiros vindos de Portugal devido à estirpe do Brasil

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, considerou hoje "absurda" e "sem lógica" a decisão do Reino Unido suspender os voos com Portugal, medida "súbita e inesperada" cujos fundamentos disse desconhecer."Na nossa opinião não tem lógica. Em primeiro lugar é uma medida súbita e inesperada e isso é um primeiro elemento de surpresa negativa. Em segundo lugar, é uma medida que atinge fortemente pessoas que não foram devidamente avisadas para ela. Foi anunciada às 17:00 de um dia para entrar em vigor às 04:00 do dia seguinte", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa."É também uma medida absurda, cujos fundamentos não conhecemos. Suspender voos a partir de Portugal tendo como argumento as ligações entre Portugal e o Brasil é, com todo o respeito, completamente absurdo", acrescentou, adiantando ter já pedido ao homólogo britânico uma conversa "para entender os fundamentos" da decisão.