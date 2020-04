Saphety oferece nova solução de faturação eletrónica às empresas

O estado de emergência que se vive em Portugal, com o inerente isolamento social, determinou também um novo modo laboral, com a grande maioria das empresas a adoptar, sempre que possível, o teletabalho.

Neste novo regime, aumentou a necessidade de receber as faturas dos seus fornecedores por via eletrónica para efetuar o seu processamento e pagamento remotamente, pelo que se torna imperioso que os fornecedores tenham um meio alternativo de envio das faturas para os seus clientes, de acordo com a legislação em vigor.

Nesse sentido, e até ao final de junho, a Saphety disponibiliza gratuitamente a sua nova plataforma de faturação eletrónica, a Saphety Invoice Network, "procurando, assim, contribuir para atenuar os impactos causados pela pandemia da covid-19 junto das empresas em Portugal", enfatiza a empresa, em comunicado.

"Até 30 de junho, a multinacional tecnológica de origem portuguesa, em conjunto com entidades parceiras, como a Caixa Geral de Depósitos, a AICEP, a CP - Comboios de Portugal, a Câmara Municipal do Porto e a Câmara Municipal de Cascais, faculta sem custos a sua nova plataforma Saphety Invoice Network", detalha a empresa.

"A faturação eletrónica é o ‘core’ da atividade da Saphety, pelo que num período particularmente difícil para o tecido empresarial português, queremos contribuir ativamente para ajudar a economia de Portugal", afirma Rui Fontoura, CEO da Saphety.

"A decisão de facultarmos a nova solução Saphety Invoice Network sem qualquer custo, durante os próximos três meses, procura ajudar as empresas a continuarem a receber, agora eletronicamente, as suas faturas, conseguindo assim cumprir com as suas obrigações de pagamento aos fornecedores", explica o mesmo gestor.

Segundo a Saphety, esta solução "permite aos fornecedores realizarem, de forma facilitada, o envio das suas faturas eletrónicas, não apenas para as entidades parceiras da Saphety mencionadas, mas igualmente para a generalidade dos seus clientes, incluindo a Administração Pública".

As empresas interessadas em aderir a esta nova solução da Saphety podem já registar-se em invoicenetwork.saphety.com e passar imediatamente a enviar faturas eletrónicas sem custos associados e de acordo com a legislação em vigor.

Fundada no ano 2000, a Saphety apresenta-se como líder de mercado em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas.

Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, garante que as as suas soluções chegam atualmente a 38 países e a sua carteira de clientes conta com mais de sete mil empresas.