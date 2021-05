Saúde ainda só identificou um caso de covid ligado à festa do Sporting

Até ao momento existe apenas um caso de um jovem contagiado que disse às autoridades de Saúde ter estado nos festejos do jogo que deu vitória ao Sporting no campeonato nacional, avança esta quinta-feira a TSF. O caso está ainda a ser avaliado, no sentido de se apurar qual foi a causa provável da infeção.

Segundo a rádio, os 15 delegados de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo receberam, na última semana, instruções para estarem alerta em relação ao surgimento de casos de covid-19 relacionados com a festa do campeonato na noite de 11 para 12 de maio.

Lisboa e Vale do Tejo é atualmente a região do continente com maior incidência de novos casos e com o índice de transmissibilidade (Rt) mais elevado, de 1,10 e as autoridades mantêm a expectativa de que surjam mais casos ligados aos festejos.

No Centro o Rt é de 1,04 e no Norte está em 1,0. No Alentejo e Algarve mantém-se abaixo de 1.