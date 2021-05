Adeptos nos festejos do Sporting devem fazer testes, pede o Governo

Depois da Direção-Geral de Saúde, também o Governo veio agora pedir a quem esteve nos festejos após o jogo em que o Sporting se sagrou campeão, que faça o teste covid.

"Pedimos a todos os que estiveram nos festejos que possam fazer um controlo da sua situação e qualquer sintoma deve ser comunicado à linha SNS 24. Temos baixos níveis de incidência e devemos mantê-los", disse a ministra de Estado e da Presidência na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Conselho de Ministros.

Leia Também Só três concelhos e uma freguesia marcam passo no desconfinamento, país em calamidade até 30 de maio

Questionada sobre o que pretende o Executivo fazer na sequência dos acontecimentos da passada terça-feira durante as celebrações da vitória do clube de Alvalade, a ministra salientou que "o Governo não definiu nem vai definir regras específicas, mas como sempre tiramos conclusões do que não correu bem" e que isso será tido em conta nas realizações de eventos de grande dimensão.

Leia Também Governo anuncia que concelhos avançam e recuam no desconfinamento. Siga em direto

"Se bastasse um evento para se tirar conclusões, todo o estabelecimento de regras seria mais fácil. Quem nos dera que assim fosse, porque teríamos já muito mais conhecimento relativamente à pandemia", disse.

"Existe um procedimento para quando há eventos fora da norma" e que passam pelo "contacto com as forças de segurança, com as autoridades de saúde e com os municípios", explicou Mariana Vieira da Silva, lembrando que, além do futebol, "há outros eventos desportivos ou culturais que têm estas movimentações."

Leia Também Última jornada de futebol com adeptos testados

Ainda sobre os festejos, a ministra afirmou que "o simples facto de o ministro da Administração Interna ter solicitado informação sobre o planeamento e organização para os festejos" e ter "pedido a abertura de um inquérito à Inspeção-Geral do MAI" são prova de que o governo "considera que algo não correu bem". Porque "há regras que não foram cumpridas de ajuntamentos e consumo de álcool", sendo que "o inquérito serve para saber o que não correu bem".

Leia Também Sporting campeão: Receção à equipa na Câmara de Lisboa sem adeptos

Para já, mantém-se a decisão de ter público nos jogos da última jornada do campeonato, em jeito de eventos teste, mas o regresso do público aos estádios como regra e dentro da antiga normalidade só ocorrerá na próxima época.