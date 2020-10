Sem medidas preventivas, EUA correm o risco de lutar contra o vírus até 2023

Os Estados Unidos estão a deixar para segundo plano as medidas preventivas, enquanto apostam tudo na procura de uma vacina. O uso de máscaras e o distanciamento social não são tidos em conta e o número de novos infetados está a crescer diariamente.





Assim, a estratégia deTrump ameaça o regresso dos norte-americanos à normalidade. Embora os EUA tenham à sua disposição mais de 10 biliões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros) para desenvolverem soluções contra a covid-19, quase metade da população americana diz ter medo de experimentá-las, de acordo com uma pesquisa da Gallup.





Caso a estratégia do governo de Trump falhe e surja alguma anomalia nas vacinas, os Estados Unidos correm o risco de lutar contra o vírus até 2023, adiantou a Airfinity à Bloomberg.





A uma semana das eleições presidenciais, os EUA enfrentam uma segunda vaga preocupante, com o número de infetados a aumentar exponencialmente todos os dias. Só no fim-de-semana foram registados mais de 85 mil novos casos e o número de mortos aumentou para mais de 26 mil.





Na Europa esta problemática também se tem vindo a agravar, sendo que o número de infeções diárias ultrapassa já em larga escala o registado no surto inicial do segundo trimestre do ano. A diferença entre a Europa e os Estados Unidos, segundo a Bloomberg, prende-se com o facto de os europeus estarem a aplicar medidas de contenção e restrições apertadas para conter a propagação.





Mark Meadows, chefe do gabinete de Trump, confessou à CNN que não vão "controlar a pandemia", podendo controlar, porém, o facto de terem "vacinas, terapêuticas e outras atenuantes".





Apesar de as vacinas puderem inicialmente controlar o número de infeções e mortes, levará tempo até a população norte-americana estar toda vacinada e imune à covid-19, de acordo com as declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS) citadas pela Bloomberg. A OMS defende que as máscaras, o distanciamento social e os testes são essenciais para manter o vírus sob controlo.





Uma vacina não é "uma varinha mágica", disse à Bloomberg Marie-Paule Kieny, diretora de pesquisa do instituto francês de ciências da saúde e ex- funcionária da Organização Mundial de Saúde. "Não será uma solução rápida, mesmo que seja eficaz", reforçou Kieny.