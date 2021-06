Subida de casos de covid-19 no Reino Unido poderá adiar alívio de restrições

Leia Também G7 vai doar mil milhões de doses aos países mais pobres

A subida do número de infeções pela covid-19 no Reino Unido e a variante indiana terão levado Boris Johnson e a equipa de governantes a repensar o plano para o desconfinamento no território.De acordo com a Bloomberg, os planos iniciais do executivo britânico, que previam o fim das restrições para 21 de junho, terão sido alterados, sendo expectável que o Reino Unido continue com restrições por um período que pode ir até um mês.Fonte oficial indicou à agência que, ainda que as restrições não sejam totalmente levantadas, como era antecipado, poderá haver algum tipo de alívio nas restrições em casamentos ou eventos desportivos. Ainda assim, o setor do entretenimento e alojamento poderão ter de continuar fechados ou a operar com restrições durante esse período.Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, irá prestar mais declarações sobre os planos de desconfinamento esta segunda-feira.Durante o fim-de-semana, na reunião do G7, que decorreu na Cornualha, em Inglaterra, o governante indicou que ainda não tinha sido tomada uma decisão sobre este tema.