Suécia adia por duas semanas alívio de restrições devido à pandemia

O governo sueco decidiu adiar por duas semanas o alívio de algumas restrições em vigor para travar a pandemia. O elevado número de novas infeções levou o governo do país nórdico, que nunca optou por confinamentos, a rever o calendário previsto.A Suécia enfrenta atualmente a terceira vaga da pandemia e é um dos países europeus com mais novos casos por milhão de habitantes em abril. Também o número de internamentos em cuidados intensivos no país encontra-se em máximos desde a primavera do ano passado."Quando a pressão sobre os serviços de saúde aliviar e o ritmo de contágios cair, apenas então estará o governo pronto a começar a levantar as restrições", disse esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven. "Mas ainda não estamos lá", acrescentou.As restrições que deveriam ser levantadas a 3 de maio serão prolongadas até 17 de maio. Entre as medidas em causa estão o encerramento dos restaurantes às 20:30 e limites à lotação de lojas e centros comerciais. Também os recintos desportivos e as piscinas públicas continuarão encerradas."Estamos, talvez, a começar a ver o princípio do fim da pandemia", disse Lofven, apelando aos suecos que resistam mais um pouco e notando que a vacinação em curso, com cerca de 25% da população a já ter recebido pelo menos a primeira dose, significa uma luz ao fundo do túnel.Os dados reportados hoje pelas autoridades sanitárias suecas indicam 7.736 novos casos e 19 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.A Suécia regista um total de 932.076 infetados, mais de 9% da população, e 13.882 mortos pela doença.