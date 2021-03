Suspensão da vacina da AstraZeneca trava ritmo da vacinação em Portugal

Portugal administrou apenas 7.505 doses de vacinas contra a covid-19 na terça-feira, o que representa uma quebra de 70% face às 24.971 doses de segunda-feira, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A quebra é explicada pela decisão das autoridades de saúde portuguesas de suspender a administração da vacina da AstraZeneca a partir de terça-feira enquanto aguardam pela apreciação da Agência Europeia do Medicamento (EMA) aos casos de efeitos adversos graves reportados após a inoculação com esta vacina.Face a segunda-feira, foram administradas 1.558 primeiras doses e 5.947 segundas doses, sendo o primeiro dia em que as segundas doses superam as primeiras desde que a estratégia de vacinação foi alterada, alargando o prazo para a toma da segunda dose.No total, foram administradas até terça-feira 1,2 milhões de doses.Em entrevista à Lusa, o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, disse acreditar que, caso a pausa na administração da vacina da AstraZeneca seja curta, seria possível recuperar o atraso no processo de vacinação em "cinco ou seis dias".