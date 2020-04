Tensai tem 212 trabalhadores #nalinhadafrente do frio no combate à covid-19

"Ainda está a laborar e, de momento, com encomendas por satisfazer, não temos previsto recorrer ao lay-off", avançou ao Negócios fonte oficial da Tensai, a fabricante portuguesa de frigoríficos e outros equipamentos de frio, que tem fábrica em Estarreja e emprega 212 pessoas.

Entretanto, colocou em marcha o projecto #nalinhadafrente, que corporiza o contributo da empresa no combate à pandeia de covid-19, disponibilizando alguns dos seus produtos para as instituições e profissionais de saúde nacionais.

De acordo com a mesma fonte, a Tensai já entregou duas dúzias de equipamentos de frio ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ao hospital de campanha montado pela Câmara Municipal do Porto, ao Hospital Joaquim Urbano, ao Centro Hospitalar de Gaia/Espinho e à autarquia de Estarreja.

"Além de equipamentos de frio para uso doméstico, a Tensai dispõe de soluções específicas de frio para aplicações farmacêuticas/hospitalares", como para "instalações de apoio ao pessoal hospitalar, centros de apoio aos sem-abrigo, aumento da capacidade hospitalar, hospitais de campanha, entre outros, servindo não só os profissionais de saúde mas também o mais comum cidadão que possa necessitar de cuidados", sublinhou o mesmo responsável da Teisai.

Com a empresa a manifestar-se disponível para "continuar a responder às solicitações que continuam a chegar à empresa", realçou que esta ação tem "ainda o objetivo de dinamização por parte de outras empresas que se queiram associar a este projecto".

Propriedade de Manuel João Preto, a Tensai Indústria fechou o último exercício com uma facturação de 21,4 milhões de euros, menos um milhão do que no ano anterior.

As exportações geraram 83% das vendas, para um total de 70 países, tendo como principais mercados Espanha, Líbia, Itália, Marrocos e França.