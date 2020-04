Tesla lança protótipo de ventilador feito com partes do Model 3

A Tesla lançou um vídeo no qual mostra um ventilador, idealizado pela empresa, que é feito com recurso a componentes automóveis. A fabricante elétrica junta-se desta forma ao grupo de empresas que pretende contribuir para o combate ao surto de coronavírus com a adaptação da respetiva cadeia de produção.





"Queríamos usar componentes que conhecêssemos muito bem, que conhecêssemos a fiabilidade e que estivessem disponíveis no Vale (Silicon Valley)", introduz um dos profissionais da Tesla Engineering.

Engineering update on the Tesla ventilator — Tesla (@Tesla) April 5, 2020

Depois de apresentado o circuito até chegar aos pulmões, os engenheiros da Tesla mostram a versão mais compactada, a qual inclui um ecrã com sensibilidade ao toque onde se monitoriza o processo. Tanto o ecrã como outras peças de suporte são parte da estrutura do Model 3 da Tesla.





O Governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, mostrou-se descrente nos esforços de produção de novos ventiladores este domingo, afirmando que a disrupção das cadeias de valor é o maior obstáculo. "Ninguém consegue, para já, fazer um ventilador em duas semanas. Não se consegue fazer um ventilador assim tão rápido porque há partes que têm de vir de outros países", declarou.



Os EUA têm mais casos de infetados por coronavírus do que Espanha, Itália e Irão juntos. Os valores apresentados este domingo à noite indicam que um em cada mil americanos está infetado com coronavírus. Os dados mais recentes da Universidade John Hopkins mostram que há 331.234 infetados no país e 9.458 mortes. No total já recuperaram 16.848 pessoas.



O aumento do número de pacientes graves infetados com coronavírus tem impulsionado a procura por ventiladores, que já no final de março superava em pelo menos dez vezes a oferta disponível em hospitais em todo mundo, segundo a principal fabricante de dispositivos médicos da China, a Mindray.