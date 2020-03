Trofa Saúde convoca Tiffosi e Vilanova para fabricar máscaras

As empresas do ramo têxtil e de vestuário pertencentes ao grupo de hospitalização privada avançam com a “produção em larga escala” de máscaras de proteção “devidamente certificadas pelas entidades oficiais”.

"Consciente da enorme limitação geral de meios materiais disponíveis, nomeadamente de proteção individual", a administração da Trofa Saúde desafiou os técnicos da Tiffosi e da Vilanova, as empresas do grupo na área do têxtil e do vestuário, a iniciar em conjunto e de imediato a produção de máscaras de proteção em larga escala.

Num "curtíssimo" espaço de tempo, o grupo assegurou os meios logísticos necessários, envolvendo design, matérias-primas, máquinas e distribuição, e iniciou o fabrico de máscaras "devidamente certificadas pelas entidades oficiais" em unidades industriais portuguesas. E prevê fazer as primeiras entregas ainda esta semana.

Sob a coordenação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, explica em comunicado, o grupo que detém 16 unidades de saúde privadas, passará a "disponibilizar gratuitamente centenas de milhares de máscaras a entidades públicas, sociais e privadas envolvidas nesta luta", incluindo hospitais, forças de segurança e autarquias.



Mobilização no vale do Cávado e do Ave