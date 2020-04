Caso de covid-19 fecha fábrica do patrão do vestuário em Gaia

A fábrica da Calvelex nos Carvalhos, no concelho de Vila Nova de Gaia, foi encerrada esta quarta-feira, 8 de abril, por decisão das autoridades de saúde, depois de ter sido confirmado um caso de covid-19 entre os trabalhadores.

Ao Negócios, o presidente do grupo de vestuário, César Araújo, confirmou que "a delegada [local] de saúde fez a avaliação do risco e concluiu que durante 14 dias [devia] encerrar" esta unidade industrial com 3.500 metros quadrados e capacidade para fazer 600 peças por dia.

Apesar de empregar aproximadamente 300 pessoas nesta fábrica especializada na produção de blazers e casacos, seja por outros casos de baixas médicas ou para assistência aos filhos, mais de metade já não estava a laborar no último dia antes de fechar portas, em que só estiveram 142 pessoas ao serviço.

César Araújo, que também lidera a associação nacional das indústrias do vestuário e confeção (Anivec), garante que a Calvelex adotou medidas de contingência para "tentar minimizar ao máximo a possibilidade de contaminação", reforçando que "é mais seguro [estar] dentro do que fora da fábrica".

Além da lavagem das mãos com álcool gel e da utilização de máscaras no horário de trabalho, que foi imposta nos últimos dias, as unidades industriais do grupo – está também em Lustosa (Lousada) e Matosinhos – passaram a ser desinfetadas duas a três vezes por dia, com "equipas de seis pessoas em cada fábrica a fazer esta limpeza".

Estamos a laborar dentro do possível. Enquanto puder, aguentarei sem ‘lay-off’, mas o nosso dinheiro é finito. César Araújo, presidente da Calvelex

Segundo o despacho do Governo, os trabalhadores que "se encontrem impedidos, temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio" têm equiparação a "doença com internamento hospitalar". Não podendo trabalhar a partir de casa, têm direito ao pagamento do salário a 100% a partir do primeiro dia, durante 14 dias, assegurado pela Segurança Social.

Com as encomendas paradas e as lojas de roupa de portas fechadas, César Araújo contou que a Calvelex já está a trabalhar nas coleções e nas amostras para a estação primavera/verão de 2021. "Não estou a exportar nada e estamos a laborar dentro do possível. Enquanto puder, aguentarei sem ‘lay-off’, mas o nosso dinheiro é finito", desabafou o empresário nortenho.