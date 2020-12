UE procura aumentar a produção de vacinas para acelerar o fim da pandemia

A Alemanha procura, em nome da UE, acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19, de modo a minimizar o atraso da Europa face ao Reino Unido e aos Estados Unidos.

As campanhas de vacinação começam gradualmente nos 27 países na UE, mas as autoridades estão preocupadas com o ritmo lento de distribuição, o que pode levar a restrições mais longas e causar mais estragos económicos nos próximos meses. Em toda a Europa, mais de 400 mil pessoas morreram devido à covid-19, que infetou já 16,2 milhões de indivíduos e se continua a propagar.

Menos de uma semana depois da União Europeia aprovar a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, surgiu uma nova variante da Covid-19 no Reino Unido, que trouxe consigo de volta a incerteza. Esta mutação do vírus já foi encontrada na vizinha Espanha e na ilha da Madeira, entre outras regiões.

Tal como outros países europeus, a Itália iniciou a campanha de vacinação no passado domingo, dando prioridade aos profissionais de saúde. O país procura agora acelerar o processo de vacinação em massa, o que levará meses, de acordo com as declarações do ministro da Saúde, Roberto Speranza, em entrevista ao jornal La Stampa.

A Itália planeia contar com um centro de produção em Pomezia, nos arredores de Roma, onde uma parte do elemento viral da vacina da AstraZeneca é produzida. Um aeroporto militar próximo da capital italiana distribuirá a vacina por todo o país.

Embora as vacinas ofereçam uma saída para a pandemia, as restrições prejudicaram a sua distribuição. Na Espanha, a entrega de vacinas sofreu um atraso devido a um problema de logística na Bélgica e foi adiada para terça-feira (dia 29 de dezembro).

Para acelerar a distribuição, foi lançado um debate acerca da licença da BioNTech, em causa está a partilha da mesma para que outros fabricantes possam produzir esta solução farmacêutica. Spahn, o ministro da Saúde alemão, rejeitou esta proposta, dizendo que mais fornecedores não acelerariam o processo, uma vez que a produção é complicada e requer preparação.

Semanas depois dos Estados Unidos e o Reno Unido terem aprovado a administração da vacina foi a vez da UE. A campanha de vacinação iniciou-se no dia 27 de dezembro, data em que foram distribuídas as doses de vacina pelos 27 estados membros.