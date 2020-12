Um ano pandémico com o vírus do racismo e do terrorismo a atacar

A pandemia ocupou grande parte do ano, tornando-o o ano C (de covid) ou V (vacina). Mas houve mais letras a mandarem em 2020. B de Brexit e de Biden, ou, por cá, de Brisa, o maior negócio do ano em Portugal.

Um ano pandémico com o vírus do racismo e do terrorismo a atacar









