Um terço dos portugueses com mais de 80 anos já recebeu primeira dose da vacina

Na semana que terminou este domingo foram administradas 168.798 vacinas a pessoas que não tinham ainda recebido qualquer toma, elevando o total de portugueses com a primeira dose para 603.486, o que representa 6% da população portuguesa.





Os dados foram revelados na atualização semanal da Direção Geral de Saúde sobre o andamento do plano de vacinação em Portugal e mostram que dos portugueses que receberam a primeira dose da vacina, 225.171 têm mais de 80 anos, o que representa 34% dos portugueses nesta faixa etária que é a mais vulnerável à doença que já vitimou mais de 16 mil portugueses e surgiu no país há precisamente um ano.



Quanto ao número de portugueses que tem a vacinação completa (duas doses), subiu em 15 mil na semana passada e situa-se agora em 265.281, o que representa 3% da população portuguesa.





No que diz respeito às pessoas com mais de 80 anos com a vacinação completa, são agora 57.191, o que representa 9% dos portugueses nesta faixa etária.









O Governo decidiu alargar de 21 para 28 dias o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose da vacina da Pfizer, o que vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março.





A faixa etária com o maior número de vacinas administradas é a dos 25 aos 49 anos. Perto de 165 mil receberam uma dose (5% do total), sendo que, destes, 108 mil têm a vacinação completa.





Na distribuição geográfica, no Alentejo e no Centro 9% da população já recebeu a primeira dose, sendo que em número o Norte (287.871) surge ligeiramente acima de Lisboa e Vale do Tejo (276.186).





Portugal recebeu até agora pouco mais de um milhão de doses das três vacinas disponíveis, tendo distribuído pouco mais de 930 mil.