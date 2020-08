Vacina desenvolvida na China custará 40 vezes mais do que a de Oxford

da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford (a que Portugal irá receber), deverá custar três euros, aquela que está a ser produzida pela China poderá custar 40 vezes mais, de acordo com o El Economista.

empresa de biotecnologia

GlaxoSmithKline e da

Os testes à vacina contra a covid-19 estão na reta final para cinco empresas, naquela que é uma corrida contra o tempo para encontrar uma solução para a pandemia. Embora o objetivo seja o mesmo, o intervalo de preço das vacinas oscila muito entre as entidades que as estão a desenvolver.Enquanto a vacinaO jornal espanhol adianta que o preço da vacina que está a ser desenvolvida pela chinesa Sinopharm rondará os 120 euros.O Governo afirmou, na quinta-feira, que Portugal vai ter 6,9 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, num investimento de 20 milhões de euros. A vacinação será "progressiva, universal e gratuita", afirmou o primeiro-ministro, António Costa.Já a vacina que está a ser desenvolvida pela Pfizer e a Biontech, num acordo assinado com o governo norte-americano, deverá rondar os 17 euros. As duas entidades revelaram esta sexta-feira que a sua vacina será submetida à avaliação regulatória em outubro, de acordo com a Bloomberg.Por outro lado, a solução danorte-americana Moderna custará 31 euros, avança ainda o jornal espanhol El Economista. Já no caso daSanofi, o valor será de 10 euros.