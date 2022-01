"Vacina" eleita a palavra do ano à frente de "resiliência" e "teletrabalho"

"Vacina" foi eleita a Palavra do Ano de 2021 em Portugal, com 45,4% dos votos numa iniciativa realizada pela 13.ª vez pela Porto Editora e em que participaram cerca de 35 mil pessoas, sucedendo a "saudade", a Palavra do Ano de 2020.

"A vacinação contra a covid-19 marcou o ano de 2021, não só pelo sucesso do processo que colocou Portugal num lugar cimeiro a nível mundial, mas também porque permitiu a redução do número de vítimas da doença e o alívio das restrições a que os portugueses foram sujeitos", justifica a Porto Editora, em comunicado.

A "vacina" superou outras palavras relacionadas com o tema que marcou 2021, como "resiliência" (30,5%) e "teletrabalho", que fecham o pódio desta edição.





A fechar o top10 surgem as palavras bazuca (6,5%), criptomoeda (2,9%), podcast (1,9%), orçamento (1,4%), mobilidade (0,9%), apagão (0,7%) e moratória (0,6%).

"Vacina" sucede a "saudade", palavra eleita pelos portugueses em 2020, numa lista composta ainda por "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014), "refugiado" (2015), "geringonça" (2016), "incêndios" (2017), "enfermeiro" (2018) e "violência doméstica" (2019).

Através desta iniciativa, "a Porto Editora e a infopedia.pt pretendem sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, acentuando, assim, o poder das palavras, que refletem o quotidiano da nossa sociedade em cada ano: os factos, os hábitos, os acontecimentos, as tendências e as preocupações coletivas", explica a empresa.

O Negócios tinha já escolhido "vacina" como a palavra do ano de 2021.

"A 27 de dezembro de 2020, António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, tornou-se no primeiro português a ser vacinado contra a covid-19. Em 2021, o processo acelerou e com ele a esperança de um certo regresso à normalidade. A palavra vacina dominou conversas de rua e debates televisivos. Possuir um certificado de vacinação transformou-se num passaporte para a liberdade", lê-se na edição de 23 de dezembro passado.