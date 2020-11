Vieira da Silva: "Mais do que as exceções, importa a regra. A regra é ficar em casa"

ministra de Estado e da Presidência, afirma, à TSF , que as pessoas devem focar-se na regra de ficar em casa, sempre que possível, e não nas exceções.

"Mais do que as exceções, importa-nos, em primeiro lugar, compreender a regra, e a regra, num momento em que o país tem, no dia de ontem, 5.784 casos, mais internados nas unidades de cuidados intensivos (neste momento, já são 378), é podermos ficar em casa sempre que tal for possível", afirmou a ministra à TSF, esta segunda-feira, 9 de novembro.







"O mais importante neste momento é podermos ficar em casa, diminuindo ao mínimo os nossos contactos socais, podendo trabalhar, podendo ir à escola e podendo fazer algumas outras coisas, mas num contexto a que, a cada dia, devemos procurar restringir o mais que podemos os nossos contactos sociais. É a única maneira", referiu Mariana Vieira da Silva. O Governo publicou, no domingo, o decreto-lei que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e que está em vigor a partir desta segunda-feira e até 23 de novembro.



pequenos passeios a pé para "fruição de momentos ao ar livre" e para passear animais de companhia, bem como para compras em supermercados e mercearias, entre outras exceções.

Há exceções à regra do recolher obrigatório que permitem, por exemplo, pequenos passeios. No entanto, Mariana Vieira da Silva,É este documento que confirma o que foi anunciado pelo primeiro-ministro no sábado: vai haver recolher obrigatórios nos 121 concelhos de maior risco de propagação de covid-19. Durante a semana, vai vigorar entre as 23:00 e as 5:00. E aos fins de semana entre as 13:00 e as 05:00, mas há exceções. Será possível, por exemplo, deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado por declaração,