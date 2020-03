As medidas decididas pelo Governo no âmbito do estado de emergência vão entrar em vigor a partir das 00:00 horas do próximo domingo, refere o decreto governamental entretanto assinado pelo Presidente da República.





"O Presidente da República assinou o decreto do Governo que estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, decretado pelo decreto do Presidente da República", pode ler-se na O decreto do Governo que determina as regras de recolhimento foi aprovado esta sexta-feira, 20 de março, pelo Presidente da República."O Presidente da República assinou o decreto do Governo que estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, decretado pelo decreto do Presidente da República", pode ler-se na nota publicada no site da presidência

As medidas restritivas aprovadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência vão entrar em vigor a partir das 00:00 horas do próximo domingo, ou seja, na noite de sábado para domingo.A partir da madrugada de sábado para domingo estão assim em vigor todas as restrições decididas pelo Executivo e ontem anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa.