Vinho do Porto produz 100 pipas de gel desinfetante para hospitais

Solidárias e empenhadas "em vencer um dos mais difíceis desafios da história” deste setor, as maiores empresas da região juntaram-se para oferecer milhares de litros de gel produzido a partir de aguardente vínica.

Doze empresas de vinho do Porto juntaram-se para produzir 55.000 litros de gel desinfetante a partir de aguardente vínica, que será oferecido a várias unidades hospitalares da região norte que estão na linha da fronte do combate à covid-19.

A entrega gratuita deste artigo de proteção aos profissionais de saúde, equivalente a uma centena das tradicionais pipas de armazenamento e envelhecimento (550 litros cada), foi coordenada pela associação das empresas do setor (AEVP).

"O sector comercial do Vinho do Porto está solidário e empenhado em vencer um dos mais difíceis desafios da nossa história. Somos uma indústria que alia a tradição à inovação e temos sabido dar testemunho solidário e responsável para com todos. Hoje fazemo-lo mais uma vez", lê-se numa nota de imprensa assinada pela direta executiva da AEVP, Isabel Marrana.

Adriano Ramos Pinto, Barão de Vilar, Gran Cruz, Niepoort Vinhos, Quinta do Noval, Real Companhia Velha, Rozès, Sociedade dos Vinhos Borges, Sogevinus Fine Wines, Sogrape Vinhos, Symington Family Estates e The Fladgate Partnership foram as empresas envolvidas nesta ação de resposta ao novo coronavírus.

Nas diferentes regiões vitivinícolas, outras empresas avançaram com iniciativas deste género. Foi o caso da José Maria da Fonseca, de Azeitão, que doou álcool vínico destinado à produção de Moscatel de Setúbal para a Destilaria Levira transformar em 5.000 litros de gel desinfetante para as mãos, destinado a instituições de saúde, de solidariedade social, forças de segurança e socorro locais.

De provas à distância a cabazes especiais vendidos online, os produtores de vinhos portugueses estão a adotar soluções criativas e a abraçar a transformação digital para continuar a chegar aos consumidores e compensar a quebra de receitas nos formatos tradicionais devido à pandemia.