A Wells, que pertence ao grupo Sonae, e a Unilabs vão disponilizar a partir desta segunda-feira testes antigénio gratuitos nas lojas da empresa, ao abrigo do protocolo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que permite até quatro testes gratuitos por mês por utente.De acordo com a nota enviada às redações, esta parceria arrancará com a testagem em lojas selecionadas da Wells, na zona do grande Porto, Coimbra, Guimarães, Leiria e Viseu, mas a marca "prevê chegar a 20 localidades até ao final do ano".Esta parceria surge numa altura em que a procura por testes antigénio continua a aumentar, devido à aproximação do Natal. João Cília, diretor-geral da Wells, afirma que a empresa "tem tido um papel ativo no combate à pandemia" e que foi sentida "nas últimas semanas uma necessidade de ajudar os nossos clientes, disponibilizando este serviço de testagem gratuita a todos os portugueses.""Tal só é possível através da parceria com a Unilabs, que é uma referência neste setor. Numa fase inicial temos este o serviço disponível em cinco lojas, mas esperamos atingir um total de 20 lojas com cobertura de norte a sul do país, antes do final do ano. As lojas apenas farão testes a clientes que tenham feito uma marcação prévia em wells.pt", nota este responsável.Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal, refere que a "parceria com a Wells tem como objetivo atender à crescente procura de testes antigénio. Sendo a Wells uma marca de saúde e bem-estar, próxima das famílias portugueses, com lojas bem localizadas e horários alargados é o parceiro certo para chegarmos com os nossos serviços de testagem a ainda mais pessoas."As marcações podem ser feitas no site da empresa , que nota que os testes são feitos nas lojas Wells por um técnico da Unilabs, "assegurando todas as normas de segurança". A comunicação dos resultados é feita ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e o resultado dos exames é conhecido ao fim de 30 minutos após a sua realização.Segundo o formulário disponível, estes testes estão disponíveis na loja do Colombo, Gaia Shopping ou Via Catarina, entre outras.