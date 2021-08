Uber Eats vai entregar em casa autotestes à covid-19

O serviço de entregas Uber Eats reforçou a área de entregas de testes covid-19 em casa. Em comunicado, a empresa indica que passará a disponibilizar diferentes tipos de teste, em parceria com a Unilabs, Well’s, Continente e Celeiro. A Unilabs é a única que permite a entrega de testes PCR e antigénio; as restantes disponibilizam autotestes antigénio.

O serviço está disponível na aplicação da Uber Eats, no ícone de Saúde. "A nossa aplicação agora vai dar resposta a uma área tão importante como é a da saúde em Portugal. Numa fase em que a testagem é cada vez mais necessária para a população portuguesa, é agora possível ter acesso a testes à Covid-19 com segurança e rapidez em parceria com a Unilabs, Wells, Continente e Celeiro", explica Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal.

Desde abril de 2021 que a Uber Eats já tinha uma parceria com a Unilabs, que incluía a deslocação de um técnico a casa do cliente para assegurar a recolha, apenas em Lisboa e no Porto. Com um custo de 100 euros e entrega de relatório em 24 horas, este é o teste mais utilizado para situações de viagem, por exemplo. Já os testes de antigénio através da Unilabs têm um custo de 25 euros, com entrega de relatório em 4 horas.

"A parceria com o Uber Eats vai permitir reforçar a conveniência dos nossos clientes na realização de testes covid-19 a partir da localização que lhes for mais cómoda. Esta configura-se como mais um instrumento de testagem ao dispor da população portuguesa, com particular relevância na fase da pandemia que estamos a atravessar. A experiência digital do Uber Eats e a confiança crescente dos seus utilizadores na plataforma, em conjunto com a qualidade clínica da Unilabs, são uma garantia de um serviço diferenciador, e de valor acrescentado", diz Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal.

No caso da Well’s, será possível pedir autotestes de norte a sul do país, com preços entre os 2,70 a 4,99 euros.

A parceria inclui também a entrega de autotestes do Continente e Celeiro. No caso do Continente, será possível pedir estes testes nas áreas de Lisboa, Porto, Algarve, Braga, Leiria, Paços de Ferreira e Santarém, com valores de 2,79 euros. No caso do Celeiro, é possível pedir estes estes em Lisboa, Porto, Braga, Algarve, Funchal, Coimbra, Guimarães, Leiria e Viseu, áreas por onde se distribuem as 50 lojas do Celeiro.