Berardo afastado da presidência honorária da Fundação Berardo

Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB), de acordo com o despacho conjunto dos ministérios das Finanças, Cultura e da Presidência do Conselho de Ministros.O despacho procede à nomeação da comissão liquidatária da FAMC-CB e indica que "são destituídos todos os órgãos da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB), à exceção do conselho fiscal, sendo que os membros do órgão de administração e o presidente honorário da FAMC-CB são substituídos, em todas as suas competências, pela comissão liquidatária".

A comissão liquidatária é presidida pelo procurador-geral adjunto Carlos Sousa Mendes e conta ainda com o professor da Universidade de Lisboa Luís Urbano Afonso, especialista em mercado da arte, e pela inspetora das Finanças Edite Batista dos Santos como vogais.A extinção da FAMC-CB - fundação que deu origem, há 15 anos, à criação do Museu Coleção Berardo, instalado no CCB, em Lisboa - foi aprovada em Conselho de Ministros no final do ano passado, para concretizar a transferência da gestão do espaço museológico para a Fundação CCB, na sequência da denúncia do acordo entre as partes pelo Ministério da Cultura.