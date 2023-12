Processo de liquidação da Fundação Coleção Berardo chegou ao fim

Leia Também Sociedade de Berardo fica com as 214 obras adquiridas a meias com o Estado

O processo de liquidação da Fundação Coleção Berardo está concluído, divulgou esta quarta-feira o Ministério da Cultura."Foi hoje publicado o despacho n.º 12709/2023, de 13 de dezembro, que encerra o processo de liquidação da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, assinado pelo ministro das Finanças, ministro da Cultura e secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros", refere o gabinete tutelado por Pedro Adão e Silva.A comissão liquidatária entregou o relatório final de liquidação, com as contas finais reportadas a 31 de outubro de 2023, a 6 de dezembro, acompanhado pelo parecer do Conselho Fiscal."É justo fazer um público agradecimento aos membros da Comissão liquidatária que dedicaram incansavelmente o seu tempo, conhecimento e esforço na conclusão bem-sucedida deste processo, tendo como dois principais focos os trabalhadores da FAMC-CB e a salvaguarda do interesse público. O seu trabalho foi fundamental para encerrar mais um capítulo deste processo", refere Pedro Adão e Silva.Recorde-se que o prazo inicial para a conclusão deste processo chegou a estar previsto para agosto, mas o Governo prolongou o prazo por 120 dias.O processo chega, assim, ao fim após mais de um ano e meio. "Será agora elaborado um sumário executivo do relatório final de liquidação, a publicar no website da Fundação Centro Cultural de Belém", indica o Ministério da Cultura.De acordo com o despacho, o relatório final tem de ser concluído até 15 de dezembro deste ano."Este novo ciclo coincide ainda com o início de funções da nova presidente do CCB, Francisca Carneiro Fernandes, bem como com a decisão de aumentar a dotação financeira do CCB em 2024 para um total de 11,5 milhões de euros", acrescenta a nota.