Casa da Música regressa aos prejuízos com mais dinheiro do Estado e menos dos privados

A pandemia de covid-19 atirou novamente a Casa da Música para terreno negativo em termos económico-financeiros, tendo fechado o exercício de 2020 com prejuízos de aproximadamente 942 mil euros, interrompendo a evolução positiva que vinha registando há já dois anos, com lucros de quase cinco mil euros em 2019 e 114 mil em 2018, após ter acumulado prejuízos de sete milhões de euros nos seis anos anteriores.

"Neste contexto tão difícil", decorrente do impacto da pandemia na sua atividade, "afigurou-se impossível, em 2020, a Fundação Casa da Música atingir um exercício equilibrado, como estava previsto, registando um resultado negativo de 941.741 euros, que interrompe a sequência virtuosa dos três anos anteriores", explica a instituição no seu relatório e contas.

De registar que a Fundação Casa da Música tinha encerrado o ano de 2017 também no vermelho, ainda que com um resultado líquido negativo ligeiro de 6.384 euros.

Para os prejuízos registados em 2020 contribuíram "depreciações no valor de 699.598 euros, amortizações de 219.255 euros, abates de 135.382 euros e provisões de 277.767 euros", detalha-se no mesmo documento.

E o resultado poderia ter sido mais pesado se o subsídio estatal não tivesse aumentado em 600 mil euros no ano passado, para um total de 9,4 milhões de euros, que correspondeu ao grosso do total de rendimentos de 12,5 milhões de euros da Fundação Casa da Música em 2020, menos 18,6% do que no ano anterior.

Esta redução dos rendimentos, apesar do aumento do subsídio estatal, deve-se a uma menor contribuição dos privados e a uma queda substancial de outras receitas próprias.

"A contribuição de mecenas e patrocinadores no financiamento da Casa da Música fixou-se em 1.381.895 euros, o que representa uma descida de 33,3% face ao angariado em 2019. Esta diminuição nos rendimentos de mecenato e patrocínios, no valor de -691.187 euros, pode justificar-se maioritariamente pela interrupção do apoio da Fundação ‘La Caixa’ à iniciativa Orquestra do Património que, no ano anterior, se fixou em 320 mil euros e que se tornou impossível repetir em consequência das restrições sanitárias; uma segunda explicação radica na diminuição do contributo de alguns dos mecenas que, em ano tão difícil, não puderam manter o apoio de anos anteriores", justifica a instituição.

Já os rendimentos próprios da Fundação Casa da Música situaram-se em 2020 em pouco mais de 1,4 milhões de euros, contra 4,2 milhões no ano anterior. Uma quebra que se deveu à quebra da atividade da instituição decorrente dos sucessivos períodos de confinamento do país.