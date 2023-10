DST conta percorrer Portugal com “vivos nas livrarias”

Na bracarense Rua de Pitancinhos, o campus-sede do grupo DST é um autêntico museu a céu aberto: numa área superior a um milhão de metros quadrados, por entre uma miríade de fábricas, encontram-se espalhadas mais de duas mil obras de arte.

E imensas instalações artísticas, um avião suspenso por cabos de aço, "spots" que convidam à meditação, à contemplação e à leitura.

Leia Também DSTelecom à frente de cabo único mundial com norte-americanos

Inspirado por escritores, poetas e filósofos, como Pascal, Nietzche ou Espinoza, o presidente do grupo mandou serigrafar caminhos, corredores e fachadas da DST com algumas icónicas máximas, como uma famosa de Samuel Beckett - "Não interessa. Tenta de novo. Falha de novo. Falha melhor", que está inscrita num mural do complexo empresarial.

Leia Também CaetanoBus e CME competem para fornecer autocarros a hidrogénio à Metro do Porto

Ou esta, de Bernardo Soares, semi-heterónimo de Fernando Pessoa, que se pode ler num criativo contentor: "Vivemos todos neste mundo a bordo de um navio, saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para com os outros uma amabilidade de viagem."

Desenvolvendo a sua actividade nas áreas de engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, imobiliário e "ventures", e que quase firmou a aquisição da Efacec, o grupo DST é também conhecido por ser um dos maiores mecenas da Cultura em Portugal, com um orçamento que rivaliza com o das maiores fundações nacionais.

Leia Também DST ganha contrato de 67 milhões para construir hospitais em Angola

Uma realidade que se reflecte de forma mais visível na sua assinatura de marca "building culture".

Com um efectivo da ordem das três mil pessoas e uma faturação de aproximadamente 500 mihões de euros, o grupo DST promove dois prémios literários e outro de fotografia, entre muitas outras iniciativas culturais, com o seu presidente a defender a simbiose entre a economia e a cultura, acreditando que esta constitui o fator de diferenciação para tornar o grupo que lidera - desde a morte do pai, em 2010 - mais competitivo.

"A cultura é a salvação da economia", defendeu José Teixeira, ainda recentemente, em declarações ao Negócios.

Leia Também José Teixeira é o 40.º Mais Poderoso de 2023

Contribuir para a descentralização da cultura

Nesse sentido, eis que o grupo DST anuncia hoje que vai promover mais uma iniciativa literária. Trata-se da "dst – vivos nas livrarias", um projeto que classifica como "pioneiro e inédito a nível nacional", cujo objetivo principal é, mensalmente, levar autores portugueses a lerem contos das suas obras nas "livrarias que resistem" nas cidades de todo o país.

Dinamizado pela Associação Palavrão, conta com a curadoria de Jacinto Lucas Pires e será lançado no âmbito do primeiro Festival Literário da cidade de Braga, o Utopia, que decorrerá entre 2 e 12 de novembro.

A esta grande ambição de "fundar uma tradição de leituras públicas em Portugal", o grupo DST quer "juntar o apoio a escritores e a livrarias independentes, contribuindo, assim, para a descentralização da cultura".

"Nada se equipara a um livro, a um conto bem escrito, a uma história bem contada. A nossa iniciativa pretende apoiar estas livrarias, que ainda sobrevivem, num mundo cada vez mais digital. Queremos levar a magia do som dos livros aos leitores e nomeadamente aos jovens leitores para que se leia com paixão e oportunidade de salvação, para poder seduzir quem lê com as vidas dos personagens dos romances, a sabedoria dos filósofos e o encantamento dos poetas", afirma José Teixeira.

"Aceitamos começar pelos contos. Acreditamos que funcionará porque a pesca de leitores depende da escolha das redes e quando o leitor é pescado, ficará mais livre e ficará leitor para sempre", afiança o presidente da DST.

Durante uma "temporada" do projeto, serão levados 22 escritores e 11 moderadores a diferentes livrarias independentes de norte a sul do país.

"De Braga a Évora, do Algarve à Beira Interior, haverá leituras de diferentes contistas a provar que o conto, afinal, é um género maior — vozes originais, únicas, inspiradoras."

"A literatura é que é a melhor ‘tecnologia’ de teletransporte"

"Queremos fundar uma tradição com a leitura de contos em público, a par do que já vai acontecendo noutros países como o Reino Unido, a Alemanha e os Estados Unidos, onde os escritores leem regularmente as suas obras em público. Esta é uma oportunidade de a literatura se cruzar também com a cidade, de o íntimo se cruzar com o público e de as palavras ganharem um movimento novo, maior, partilhável", explicar o escritor Jacinto Lucas Pires.

As primeiras sessões estão marcadas para 4 e 8 de novembro, pelas 18 horas, na livraria Centésima Página, em Braga, com participações especiais de Rui Manuel Amaral e Ana Cláudia Santos, respetivamente.

"Depois dos isolamentos forçados pela pandemia, este tipo de iniciativas ainda parece mais necessário, ainda mais urgente, até porque, como a pandemia veio revelar, o confinamento antes de o ser já o era. A literatura é que é a melhor ‘tecnologia’ de teletransporte: dá-nos a possibilidade de ser outros, de saltar mundos, de ver a realidade de outro lado", enfatiza o curador de "dst – vivo nas livrarias".

Segundo o promotor, esta iniciativa também surge como "uma possibilidade de os escritores darem a conhecer o que escrevem, na primeira pessoa, sendo que, do lado dos leitores, é uma oportunidade única de conhecerem a voz por trás da escrita, da história e dos personagens".

Por outro lado, "as sessões são ainda um modo de se conversar sobre o que acontece nos textos com conhecimento de causa: a quente, com as imagens ainda mal desfeitas no espaço da leitura, no ar em volta", conclui-se.

Para além do lançamento de "dst - vivos nas livrarias", o grupo bracarense, que é um dos mecenas do Festival Utopia, sinaliza "mais dois momentos imperdíveis", ambos a acontecer no a 11 de Novembro: "O primeiro decorrerá no Espaço Vita e será uma oportunidade imperdível de assistir a uma sessão com um dos maiores pensadores, filósofos e teóricos da atualidade, Gilles Lipovetsky; seguindo-se um concerto no Theatro Circo com Mallu Magalhães, a terminar num after party com DJ Amadeu Clasen e Monte, no Oboé."