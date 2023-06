DST “sem limites” na procura de estudantes para estágios a 800 euros mensais

Liderado por José Teixeira, o grupo DST, que opera nas áreas de engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, "real estate" e "ventures" - e que falhou a compra da Efacec, no primeiro processo de reprivatização da empresa -, está no mercado à procura de estudantes e Portugal que "queiram impulsionar a sua carreira no seu período de férias escolares – julho e agosto – lançando a ‘dstgroup experience’".

Trata-se do programa de estágios do grupo bracarense, oferecendo o salário mínimo actualmente estabelecido no universo DST, que está fixado em 800 euros brutos mensais, "contando ainda com a oferta do almoço", acrescenta, em comunicado.

"Para além do compromisso de promover a integração profissional de forma evolutiva", esta medida "visa criar melhores oportunidades na obtenção de emprego", afiança o grupo DST, que emprega mais de 2.700 pessoas.

"Através da aprendizagem/formação prática em contexto real de trabalho, no âmbito das respetivas áreas de formação, a iniciativa pretende ainda contribuir para a inserção futura na vida ativa profissional de forma mais célere e eficaz", realça.

"A experiência que os estudantes terão neste período de verão proporcionará uma aproximação à realidade empresarial do dstgroup. Pretendemos ser ‘top of mind’ no momento de ingresso no mercado de trabalho. Toda a filosofia empresarial, espírito de inquietação e inovação vivida no nosso ‘habitat’ será certamente uma excelente motivação às candidaturas", considera José Machado, diretor de Recursos Humanos do grupo.

As áreas escolhidas pelo grupo para os estágios "resultam também daquelas onde a mão de obra é mais escassa, não havendo, por isso, qualquer limitação no número de candidaturas".

Ou seja, centram-se nas áreas da Engenharia, nomeadamente, Civil; Telecomunicações e Informática; Gestão e Sistemas de Informação; Eletrónica Industrial e Computadores; Informática; Mecânica; mas também Mecânica Automóvel; Desenho Técnico e Maquinação; Preparação e Gestão de Obra; e Soldadura Avançada.

O grupo DST adianta que, "adicionalmente, serão promovidos mais alguns estágios, estes sem remuneração prevista, por se tratarem de áreas com maior oferta", explica.

Neste caso, o grupo está a admitir estagiários nas áreas de Engenharia e Gestão Industrial; Engenharia do Ambiente e Engenharia Biológica; Engenharia Geotécnica e Geoambiente; Economia, Gestão de Recursos Humanos; Gestão/Apoio à Gestão; e Turismo/Gestão de Atividades Turísticas.