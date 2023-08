Susana Braga Entrou há 16 anos na DST, onde é a administradora responsável pelo planeamento estratégico. Licenciada em Economia, assume também o controlo de gestão e análise de novos negócios.

Avelino Teixeira Irmão do líder do grupo bracarense, onde é acionista e administrador financeiro (CFO), assume também o cargo de vice-presidente de diversas empresas do universo DST.

Joaquim Teixeira É "a cola" da família Teixeira. Irmão mais velho de José, é acionista e COO do grupo, membro da administração e vice-presidente de uma vasta paleta de empresas do universo DST.

Rodrigo Araújo À frente da Bysteel e da Bysteel FS, duas empresas do universo DST, é apontado pelo líder, José Teixeira, como "o principal responsável pela internacionalização do grupo".

Ricardo Salgado CEO da DSTelecom, que constrói e opera a primeira e maior rede multioperador de fibra ótica da Europa, já com uma cobertura de 725 mil casas em mais de 130 concelhos portugueses.

Henri Piganeau É sócio da Cube Infrastucture Partners, o fundo luxemburguês que entrou em 2018 no capital da DSTelecom, o braço de telecomunicações do grupo DST e onde Piganeau é administrador.

Hernâni Teixeira Irmão mais novo do presidente da DST, onde é acionista e administrador comercial, desempenhando ainda funções como membro da administração de diversas empresas do grupo.

Gian Luca Erbacci A DST está em consórcio com a Alstom na corrida ao fornecimento de 117 comboios à CP, com o líder do grupo francês na Europa a anunciar a intenção de construir uma fábrica em Matosinhos.

Alejandro Aravena A primeira e impactante obra do Prémio Pritzker de 2016 em Portugal, o novo edifício de escritórios da EDP, no complexo da sede da elétrica em Lisboa, está a ser construída pela DST.

João Negrais Matos Administrador no grupo DST, onde chegou em agosto de 2007 após ter passado pelo BES, NetJets Europa ou KPMG, é o responsável pela sofisticação de processos e inovação.

Ricardo Carvalho CEO da DTE - Instalações Especiais, uma das principais empresas do grupo bracarense, é considerado um dos quadros que melhor espelha o "elevador social" do universo DST.

Eduardo Leite Foi sob a sua liderança que a centenária Cari - adquirida pelo grupo DST em 2007 e onde é CEO - fez o "turn around" e se tornou uma referência na estratégica área da reabilitação.

Rui Madeira "Porque tudo é teatro", como afirma o líder da DST, o grupo bracarense é o mecenas exclusivo da Companhia de Teatro de Braga, que é liderada por Madeira, amigo de longa data de José Teixeira.

António Costa Silva O ministro da Economia, que este ano surge atrás de Teixeira na lista dos Mais Poderosos, não firmou a venda da Efacec à DST, grupo que se destaca nas Agendas Mobilizadoras.

Eurico Soares Empresário e cofundador de empresas no ramo da engenharia e construção desde 2017, entrou em 2004 no grupo DST, onde é administrador com o pelouro da produção e engenharia.

Norman Foster "O deus da arquitetura", como José Teixeira classifica o conceituado arquiteto inglês, firmou uma parceria com o grupo bracarense DST para a construção modelar.

Lídia Jorge A escritora portuguesa, que acaba de ganhar o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, com a obra "Misericórdia", preside ao júri do Grande Prémio de Literatura DST.