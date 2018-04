Spotify entra em bolsa nos EUA a valer quase 30 mil milhões de dólares

A Spotify arrancou hoje a negociar nos 165,9 dólares por acção, acima do preço de referência de 132 dólares fixado pela Bolsa de Nova Iorque.



Os analistas esperavam que a empresa sueca fosse hoje avaliada entre 20 e 25 mil milhões de dólares, mas este valor de abertura de negociação – onde foram trocadas 5,6 milhões de acções – coloca o seu valor de mercado nos 29,55 mil milhões de dólares (24 mil milhões de euros).





Apesar de não ser o valor a que as acções são vendidas na abertura, o preço de referência que é definido pela bolsa influencia o valor a que os títulos serão transaccionados. E acabou por ser superior em 25,7%.



O Spotify contou com a Citadel Securities e o Morgan Stanley para a gestão desta entrada directa em bolsa. Foram estes intermediários que analisaram as ordens de compra e venda dos investidores para definirem uma conciliação ideal no preço de venda e de compra.

As acções do Spotify oscilaram entre os 90 e os 132,5 dólares entre 1 de Janeiro e 22 de Fevereiro, tendo em conta as vendas privadas de acções comunicadas pela empresa.