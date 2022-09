Portugal um passo mais perto da indústria milionária de Bollywood

Leia Também Portugal no radar das grandes produções audiovisuais

Em Portugal já existem produtoras de cidadãos indianos radicados no país, com sucursais noutros países que realizam produções para a indústria de Bollywood.







O Acordo de Coprodução Audiovisual entre Portugal e a Índia, assinado em Nova Deli, a 14 de fevereiro de 2020, entra em vigor esta quinta-feira, de acordo com um aviso publicado em Diário da República. O mesmo já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros em novembro de 2021.Nessa altura, em comunicado, o Governo anunciava que o acordo tinha como objetivo a cooperação no setor do audiovisual, bem como promover e facilitar a coprodução de filmes entre ambos os países."Neste sentido, o Acordo estabelece as condições de reconhecimento de filmes coproduzidos por produtores portugueses e indianos como filmes equiparados a filmes nacionais", referia o comunicado do Conselho de Ministros.Já na altura da assinatura, há mais de dois anos, o Governo previa que este acordo bilateral pudesse possibilitar a realização de coproduções luso-indianas com reconhecimento oficial, "permitindo que projetos possam solicitar apoios e benefícios estatais para o cinema e o audiovisual, disponíveis em cada um dos países".Em Portugal, o reconhecimento de coprodução oficial ficará a cargo do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), enquanto na Índia esta responsabilidade caberá ao Ministério da Informação e Difusão."Com este acordo, os signatários pretendem promover e facilitar a coprodução de filmes, desenvolver a indústria audiovisual e melhorar a cooperação entre os dois países, desenvolver o intercâmbio cultural e económico e contribuir para a melhoria da relação entre ambos", assinalou o Governo na altura, acrescentando que o mesmo dá seguimento ao objetivo estratégico do ICA de desenvolver a indústria do cinema e do audiovisual, nomeadamente através de oportunidades de coprodução entre países.O acordo com a Índia segue-se aos já celebrados com Israel e Marrocos. Portugal passa, assim, a ser signatário de 12 tratados bilaterais de coprodução cinematográfica (Alemanha, Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Índia, Israel, Itália, Marrocos, Moçambique e São Tomé e Príncipe), além de integrar a Convenção Europeia sobre Coprodução Cinematográfica e a Convenção de Integração Cinematográfica e Audiovisual Ibero-Americana, permitindo aos produtores nacionais a coprodução com cerca de 60 países, em quatro continentes.Em 2018, vários locais de Portugal (Lisboa, Porto e Setúbal, Serra da Estrela, Sesimbra e Coimbra) foram cenário de uma mega produção da indústria cinematográfica de Bollywood, que trouxe ao país uma equipa de filmagem de 300 pessoas e um investimento de 3,8 milhões de euros.